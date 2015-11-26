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*DEEP PURPLE в чартах 160
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 63
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 44
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Mindwars

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24 авг 2020 : 		 Новый альбом MINDWARS выйдет осенью

5 авг 2020 : 		 MINDWARS записали кавер-версию SLAYER

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

4 авг 2017 : 		 MINDWARS на Dissonance Productions

29 июн 2017 : 		 MINDWARS работают над новым материалом

7 окт 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

22 авг 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

29 июн 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

20 май 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

15 апр 2016 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

14 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома MINDWARS

9 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

21 окт 2015 : 		 MINDWARS сводят новый альбом

26 май 2015 : 		 MINDWARS готовятся к студийной работе

27 дек 2014 : 		 Новый альбом MINDWARS доступен для прослушивания

4 дек 2014 : 		 Кавер-версия BOB'a DYLAN'a от MINDWARS

29 окт 2014 : 		 Новая песня MINDWARS

7 окт 2014 : 		 Тизер нового альбома MINDWARS

17 сен 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

14 июн 2014 : 		 Новое видео MINDWARS

29 янв 2014 : 		 Музыканты HOLY TERROR, JESTER BEAST в MINDWARS
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|||| сегодня

Новый альбом MINDWARS выйдет осенью



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MINDWARS выпустят новую работу, получившую название "The Fourth Turning", двадцать пятого сентября на Dissonance Productions. Этот альбом станет первым диском для нового басиста Rick'a Zaccaro, а Danny “Z” Pizzi будет играть на гитаре.

MINDWARS To Release The Fourth Turning Album In September



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