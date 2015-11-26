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Новый альбом MINDWARS выйдет осенью



MINDWARS выпустят новую работу, получившую название "The Fourth Turning", двадцать пятого сентября на Dissonance Productions. Этот альбом станет первым диском для нового басиста Rick'a Zaccaro, а Danny “Z” Pizzi будет играть на гитаре.







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