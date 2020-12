6 дек 2020



Новое видео SAGA



SAGA выпустят новую работу, получившую название "Symmetry" двенадцатого марта на earMUSIC. Релиз будет доступен на CD, двойном виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Pitchman



02. The Perfect Time To Feel Better - Time To Go - The Perfectionist - We Hope You’re Feeling Better



03. Images – Chapter 1



04. Always There



05. Prelude # 1



06. Say Goodbye TO Hollywood



07. Prelude # 2



08. The Right Side Of The Other Hall - Footsteps in the Hall -On The Other Side You Were Right



09. La Foret Harmonieuse



10. Wind Him Up



11. No Regrets – Chapter 5



12. Tired World – Chapter 6



Видео на "Tired World" доступно ниже.













