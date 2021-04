сегодня



SAGA выпускают переиздания альбомов



В 2021 году earMUSIC отметит наследие группы SAGA серией переизданий классических альбомов. Сейчас доступен двойной сборник "The Best Of Saga", далее будут выпущены альбомы:



Saga (1978)

Images At Twilight (1979)

Silent Knight (1980)

Worlds Apart (1981)

In Transit (Live) (1982)

Heads Or Tales (1983)

Behaviour (1985)







