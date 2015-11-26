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Saga

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24 апр 2021 : 		 SAGA выпускают переиздания альбомов

16 янв 2021 : 		 Акустика от SAGA

6 дек 2020 : 		 Новое видео SAGA

29 ноя 2020 : 		 Вокалист SAGA в концертном видео ROCK MEETS CLASSIC 2018

27 ноя 2020 : 		 Новый альбом SAGA выйдет весной

5 окт 2018 : 		 Новое видео SAGA

26 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

17 сен 2018 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет осенью

22 янв 2017 : 		 SAGA планируют финальные концерты

3 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

5 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

14 июл 2013 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет в сентябре

15 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома SAGA

1 май 2012 : 		 Новый альбом SAGA выйдет в июле

3 фев 2011 : 		 Вокалист SAGA: ""Это так здорово вернуться!".

30 янв 2011 : 		 В SAGA вернулся вокалист
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|||| сегодня

SAGA выпускают переиздания альбомов



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В 2021 году earMUSIC отметит наследие группы SAGA серией переизданий классических альбомов. Сейчас доступен двойной сборник "The Best Of Saga", далее будут выпущены альбомы:

Saga (1978)
Images At Twilight (1979)
Silent Knight (1980)
Worlds Apart (1981)
In Transit (Live) (1982)
Heads Or Tales (1983)
Behaviour (1985)

SAGA Announce Reissue Series; Best Of Saga Collection Available Now



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