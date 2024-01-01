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*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 21
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Saga

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Как дела у вокалиста SAGA?



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Gwen Sadler опубликовала следующее сообщение:

«Мы рады сообщить, что Michael вернулся домой! Он переполнен благодарностью за все ваши добрые мысли, пожелания и молитвы.

Мы всегда знали, что у него есть друзья, но от вашего излияния любви и поддержки он просто потерял дар речи. Он надеется когда-нибудь лично поблагодарить вас всех, если это будет возможно.

Многие из вас с нетерпением ждали новостей, поэтому я делюсь с вами общими сведениями, уважая частную жизнь самого Michael'a.

Его хирург успешно удалил раковую опухоль, и послеоперационный отчет о патологии через несколько недель должен дать ответы относительно локализации или метастазирования.

На данный момент ему наложили несколько швов, после их снятия останется довольно внушительный шрам. По словам его хирурга, если все заживет, как ожидается, и он не будет напрягаться в ближайшие недели, он должен быть готов ко всем предстоящим шоу.

Ему невероятно повезло. Его хирург, анестезиолог и вся команда были настроены на успех, и процедура не могла пройти лучше. Кроме того, им удалось сохранить его голосовые связки, причем без малейших повреждений. Michael искренне благодарен всем, кто принимал участие в его лечении.

Как вы можете себе представить, все произошло так внезапно, что нам всем предстоит многое пережить, чтобы заглянуть в будущее». Он надеется вернуться к своим проектам и менее напряженной работе в самое ближайшее время.

Огромное всем спасибо!»

SAGA Frontman MICHAEL SADLER's Family Issues Cancer Battle Update - "We All Have A Lot To Process As We Look Toward The Future"




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