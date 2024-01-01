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*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
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|||| сегодня

У вокалиста SAGA рак



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Жена вокалиста SAGA Gwen Sadler опубликовала следующее сообщение:

«Дорогие друзья, по просьбе Michael'a я хочу поделиться с вами важными личными новостями. 5 сентября на встрече с врачом ему сообщили, что результаты диагностики подтвердили наличие у него высокоагрессивной формы мышечного инвазивного рака. Это редкий тип, который встречается лишь в 3-5 % случаев.

Чтобы обезопасить его жизнь, завтра, 12 сентября, его врач проведет срочную открытую хирургическую операцию на нескольких органах с высоким риском.

Из-за того, как быстро все это произошло, мы с сожалением вынуждены сообщить, что большинство наших родственников, близких друзей и партнеров еще не получили от нас никаких известий. Мы сожалеем, что вам приходится узнавать об этом из социальных сетей, но мы не можем управлять временем, отпущенным нам.

Как вы можете себе представить, Michael очень волнуется, но в то же время чувствует за собой вину из-за того, что заболел и не может справиться со своей работой. Особенно сейчас, когда у него есть группа и предстоящие концерты в октябре, он прекрасно понимает, что от него ждут, и хочет быть уверенным в том, что он здоров и готов. Все, что мы можем сделать в данный момент, — это отвлечь его, успокоить и помочь ему оставаться в позитивном настроении в это трудное время. Ожидается, что он пробудет в больнице пару недель, в идеале — меньше.

Мы с семьей прекрасно понимаем, что он один из многих людей по всему миру, столкнувшихся с этой страшной болезнью и не только. У нас есть близкие и родные члены обеих семей, которые борются с раком и другими не менее разрушительными заболеваниями.

Нам предстоит многое узнать в ближайшие дни, и мы испытываем истинное смирение и благодарность к нашим семьям, группе и команде, нашим дорогим друзьям и всем, кто так поддерживал и был добр к нам в это время.

Я буду делать все возможное, чтобы делиться новостями о состоянии здоровья Michael'a по мере возможности. Чтобы уменьшить его стресс, мы просим вас воздержаться от отправки прямых сообщений в данный момент.

Огромное спасибо всем за поддержку и понимание. С самыми теплыми пожеланиями, Gwen Sadler»






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