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Frozen Soul

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Новое видео FROZEN SOUL



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“Wraith Of Death”, новое видео FROZEN SOUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего восьмого января на Century Media Records альбома "Crypt Of Ice".

Варианты:

CD Digipak (all outlets)
Black LP (all outlets)
Lilac LP (CM Distro EU, Evil Greed)
Clear LP (Band)
Deep Blood Red LP (Nuclear Blast & EMP)
Transparent Light Blue LP (EU Online Shop)
Digital Album (all platforms)

Трек-лист:

"Crypt Of Ice"
"Arctic Stranglehold"
"Hand Of Vengeance"
"Wraith Of Death"
"Merciless"
"Encased In Ice"
"Beat To Dust"
"Twist The Knife"
"Faceless Enemy"
"Gravedigger"




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