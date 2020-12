сегодня



Новое видео FROZEN SOUL



“Wraith Of Death”, новое видео FROZEN SOUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего восьмого января на Century Media Records альбома "Crypt Of Ice".



Варианты:



CD Digipak (all outlets)

Black LP (all outlets)

Lilac LP (CM Distro EU, Evil Greed)

Clear LP (Band)

Deep Blood Red LP (Nuclear Blast & EMP)

Transparent Light Blue LP (EU Online Shop)

Digital Album (all platforms)



Трек-лист:



"Crypt Of Ice"

"Arctic Stranglehold"

"Hand Of Vengeance"

"Wraith Of Death"

"Merciless"

"Encased In Ice"

"Beat To Dust"

"Twist The Knife"

"Faceless Enemy"

"Gravedigger"







