сегодня



Новое видео FROZEN SOUL



"Glacial Domination" feat. Matt Heafy, новое видео FROZEN SOUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Glacial Domination”, выход которого намечен на девятнадцатое мая.



Трек-лист:



"Invisible Tormentor"

"Arsenal Of War"

"Death And Glory"

"Morbid Effigy"

"Annihilation"

"Glacial Domination"

"Frozen Soul"

"Assimilator"

"Best Served Cold"

"Abominable"

"Atomic Winter"







+0 -1



просмотров: 126