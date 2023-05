22 май 2023



Новые клипы FROZEN SOUL



"Frozen Soul" и "Assimilator", два новых клипа группы FROZEN SOUL, доступны для просмотра ниже. Обе песни вошли в альбом Glacial Domination:



"Invisible Tormentor"

"Arsenal Of War"

"Death And Glory"

"Morbid Effigy"

"Annihilation"

"Glacial Domination"

"Frozen Soul"

"Assimilator"

"Best Served Cold"

"Abominable"

"Atomic Winter"







просмотров: 148