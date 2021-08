сегодня



Кавер-версия SLAYER от FROZEN SOUL



FROZEN SOUL 29 октября на Century Media выпустят переиздание демо-записи 2020 года "Encased In Ice" с несколькими бонус-треками. Фрагмент из этого релиза, “Mandatory Suicide”, доступен ниже.



Трек-лист:



“Encased In Ice”

“Hand Of Vengeance”

“Witches Coven”

“Merciless”

“Tormented By Time”

“Mandatory Suicide”

“Morbid Devourment”

“Crypt Of Ice”







+0 -0



просмотров: 128