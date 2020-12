сегодня



MICHAEL VESCERA и RUDY SARZO в ANIMAZE X



Группа ANIMAZE X, в состав которой входят Michael Vescera (вокал / Obsession, ex-Loudness), John Bruno (гитара / Obsession), Rudy Sarzo (бас / The Guess Who, ex.Ozzy Osbourne, ex-Quiet Riot) и BJ Zampa (барабаны / House Of Lords), выпустила новый альбом "AniMazing Xmas". Этот проект организован, чтобы воспевать величие супергероев, популярных персонажей мультфильмов, а также классику саундтреков и бродвейских мюзиклов.



Трек-лист:



"AniMazing Xmas"

"The Grinch"

"Rudolph The Red Nose Reindeer"

"Just Like Christmas"

"Jingle Bell Rock"

"Let It Go"

"Snow Miser/Heat Miser"

"Santa Claus Is Coming To Town"

"Teddy Bears Picnic"

"Ain’t We Got Fun"



Несколько треков доступны ниже.







