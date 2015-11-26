Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 24
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 22
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 15
[= ||| все новости группы



*

AniMaze X

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

MICHAEL VESCERA и RUDY SARZO в ANIMAZE X



*
zoom
*
* *
Группа ANIMAZE X, в состав которой входят Michael Vescera (вокал / Obsession, ex-Loudness), John Bruno (гитара / Obsession), Rudy Sarzo (бас / The Guess Who, ex.Ozzy Osbourne, ex-Quiet Riot) и BJ Zampa (барабаны / House Of Lords), выпустила новый альбом "AniMazing Xmas". Этот проект организован, чтобы воспевать величие супергероев, популярных персонажей мультфильмов, а также классику саундтреков и бродвейских мюзиклов.

Трек-лист:

"AniMazing Xmas"
"The Grinch"
"Rudolph The Red Nose Reindeer"
"Just Like Christmas"
"Jingle Bell Rock"
"Let It Go"
"Snow Miser/Heat Miser"
"Santa Claus Is Coming To Town"
"Teddy Bears Picnic"
"Ain’t We Got Fun"

Несколько треков доступны ниже.

ANIMAZE X Featuring Vocalist MICHAEL VESCERA And Bassist RUDY SARZO Release AniMazing Xmas Album



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 324

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом