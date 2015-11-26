MICHAEL VESCERA и RUDY SARZO в ANIMAZE X

Группа ANIMAZE X, в состав которой входят Michael Vescera (вокал / Obsession, ex-Loudness), John Bruno (гитара / Obsession), Rudy Sarzo (бас / The Guess Who, ex.Ozzy Osbourne, ex-Quiet Riot) и BJ Zampa (барабаны / House Of Lords), выпустила новый альбом "AniMazing Xmas". Этот проект организован, чтобы воспевать величие супергероев, популярных персонажей мультфильмов, а также классику саундтреков и бродвейских мюзиклов.
Трек-лист:
"AniMazing Xmas"
"The Grinch"
"Rudolph The Red Nose Reindeer"
"Just Like Christmas"
"Jingle Bell Rock"
"Let It Go"
"Snow Miser/Heat Miser"
"Santa Claus Is Coming To Town"
"Teddy Bears Picnic"
"Ain’t We Got Fun"
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