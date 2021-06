6 июн 2021



Кавер-версия THE BEATLES от ANIMAZE X



Видео на "Strawberry Fields Forever", кавер-версию композиции THE BEATLES от ANIMAZE X, в состав которой входят Michael Vescera (вокал / Obsession, ex-Loudness), John Bruno (гитара / Obsession), Rudy Sarzo (бас / The Guess Who, ex.Ozzy Osbourne, ex-Quiet Riot) и BJ Zampa (барабаны / House Of Lords), доступно для просмотра ниже.







