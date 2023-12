22 дек 2023



Рождественский трек от ANIMAZE X



Рождественский трек "Sleigh Ride" от группы ANIMAZE X, в состав которой входят Michael Vescera (вокал / Obsession, ex-Loudness), John Bruno (гитара / Obsession), Rudy Sarzo (бас / The Guess Who, ex.Ozzy Osbourne, ex-Quiet Riot) и BJ Zampa (барабаны / House Of Lords), доступен ниже.

