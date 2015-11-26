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Кавер-версия THE BEATLES от ANIMAZE X



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"Strawberry Fields Forever", кавер-версия композиции THE BEATLES от ANIMAZE X, в состав которой входят Michael Vescera (вокал / Obsession, ex-Loudness), John Bruno (гитара / Obsession), Rudy Sarzo (бас / The Guess Who, ex.Ozzy Osbourne, ex-Quiet Riot) и BJ Zampa (барабаны / House Of Lords), доступна для прослушивания ниже.

ANIMAZE X Featuring OBSESSION / Ex-LOUDNESS Vocalist MICHAEL VESCERA, Former QUIET RIOT Bassist RUDY SARZO Release Cover Of THE BEATLES Classic "Strawberry Fields Forever"



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