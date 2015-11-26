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Subterranean Masquerade

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16 дек 2020 : 		 Новый альбом SUBTERRANEAN MASQUERADE выйдет весной

24 июл 2020 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE нашли лейбл

21 ноя 2018 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE начнут запись зимой

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от SUBTERRANEAN MASQUERADE

14 июн 2017 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE на Vicisolum Records

30 авг 2016 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE завершили запись

1 мар 2016 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE начали работу над новым материалом

2 сен 2015 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE на Intromental

27 июл 2015 : 		 Концертное видео SUBTERRANEAN MASQUERADE

31 янв 2013 : 		 Тизер нового ЕР SUBTERRANEAN MASQUERADE

20 янв 2013 : 		 SUBTERRANEAN MASQUERADE выпустят ЕР в марте

9 янв 2008 : 		 Фронтмен SUBTERRANEAN MASQUERADE работает над новым материалом
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|||| 16 дек 2020

Новый альбом SUBTERRANEAN MASQUERADE выйдет весной



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SUBTERRANEAN MASQUERADE станут хэдлайнерами виртуальной праздничной версии фестиваля Progspace и выступят 18 декабря. Кроме того, группа заключила соглашение с Sensory Records и выпустит весной новую работу, получившую название Mountain Fever. Коллектив обещает, что уже через три дня у фанатов будет возможность услышать новый материал.

SUBTERRANEAN MASQUERADE To Headline Progspace Online International Festival This Friday; New Album Due In Spring 2021



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