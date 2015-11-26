16 дек 2020



Новый альбом SUBTERRANEAN MASQUERADE выйдет весной



SUBTERRANEAN MASQUERADE станут хэдлайнерами виртуальной праздничной версии фестиваля Progspace и выступят 18 декабря. Кроме того, группа заключила соглашение с Sensory Records и выпустит весной новую работу, получившую название Mountain Fever. Коллектив обещает, что уже через три дня у фанатов будет возможность услышать новый материал.







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