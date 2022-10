сегодня



Концертное видео SUBTERRANEAN MASQUERADE



"Somewhere I Sadly Belong", новое концертное видео группы SUBTERRANEAN MASQUERADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из акустического альбома "Metal Unplugged Session", запись которого проходила в Jerusalem’s iconic Yellow Submarine.



Трек-лист:



“Snake Charmer”

“Diaspora, My Love”

“Mountain Fever”

“Inwards”

“Somewhere I Sadly Belong”

“The Stillnox Oratory”

“Ascend”

“Ya Shema Evyonecha”

“For The Leader, With Strings Music”

“Mångata”







+0 -0



просмотров: 124