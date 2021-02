сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SUBTERRANEAN MASQUERADE



SUBTERRANEAN MASQUERADE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Mountain Fever", релиз которого намечен на 14 мая на Sensory Records на CD, виниле и в цифровом варианте. Запись проходила в Fascination Street, Örebro, Швеция (Leprous, Katatonia, Opeth), за сведение отвечал Jens Bogren, мастеринг выполнил Tony Lindgren, а за оформление отвечал Costin Chioreanu из Twilight 13 Media.



Трек-лист:



“Snake Charmer”

“Diaspora, My Love”

“Mountain Fever”

“Inwards”

“Somewhere I Sadly Belong”

“The Stillnox Oratory”

“Ascend”

“Ya Shema Evyonecha”

“For The Leader, With Strings Music”

“Mångata”







