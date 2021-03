25 мар 2021



Новое видео SUBTERRANEAN MASQUERADE



“Mångata", новое видео группы SUBTERRANEAN MASQUERADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mountain Fever, выходящего 14 мая на Sensory Records на CD, виниле и в цифровом варианте. Запись проходила в Fascination Street, Örebro, Швеция (Leprous, Katatonia, Opeth), за сведение отвечал Jens Bogren, мастеринг выполнил Tony Lindgren, а за оформление отвечал Costin Chioreanu из Twilight 13 Media.



Трек-лист:



“Snake Charmer”

“Diaspora, My Love”

“Mountain Fever”

“Inwards”

“Somewhere I Sadly Belong”

“The Stillnox Oratory”

“Ascend”

“Ya Shema Evyonecha”

“For The Leader, With Strings Music”

“Mångata”







