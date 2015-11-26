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Liquid Tension Experiment

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LIQUID TENSION EXPERIMENT приступили к работе над новым альбомом



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LIQUID TENSION EXPERIMENT, инструментальный прогрессивный рок/металл-проект, в состав которого входят участники DREAM THEATER John Petrucci (гитара) и Jordan Rudess (клавиши), бывший музыкант DREAM THEATER Mike Portnoy (ударные), а также легендарный Tony Levin (бас) из KING CRIMSON, приступил к работе над новым материалом — об этом намекает фото, которое доступно ниже.

LIQUID TENSION EXPERIMENT Has Commenced Work On First Studio Album In More Than 20 Years





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