Новое видео LIQUID TENSION EXPERIMENT



LIQUID TENSION EXPERIMENT — инструментальный прогрессивный рок/металл-проект, в состав которого входят участники DREAM THEATER John Petrucci (гитара) и Jordan Rudess (клавиши), бывший музыкант DREAM THEATER Mike Portnoy (ударные), а также легендарный Tony Levin (бас) из KING CRIMSON — представили обложку и трек-лист нового альбома LTE3, выход которого намечен на 26 марта на InsideOutMusic в следующих вариантах:



• Limited deluxe hot pink 3LP+2CD+Blu-ray Box Set (incl. a poster and 4 artcards, Blu-ray includes a 5.1 surround mix with visuals, and full band interview from the studio)

• Limited 2CD+Blu-ray Artbook

• Limited 2CD Digipak

• Gatefold black 2LP+CD

• Digital album (2CD)



Трек-лист:



01. Hypersonic (8:22)



02. Beating The Odds (6:09)



03. Liquid Evolution (3:23)



04. The Passage Of Time (7:32)



05. Chris & Kevin's Amazing Odyssey (5:04)



06. Rhapsody In Blue (13:16)



07. Shades Of Hope (4:42)



08. Key To The Imagination (13:14)



Видео на "The Passage of Time" доступно ниже.





























