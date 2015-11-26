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Новый альбом LIQUID TENSION EXPERIMENT выйдет весной



LIQUID TENSION EXPERIMENT — инструментальный прогрессивный рок/металл-проект, в состав которого входят участники DREAM THEATER John Petrucci (гитара) и Jordan Rudess (клавиши), бывший музыкант DREAM THEATER Mike Portnoy (ударные), а также легендарный Tony Levin (бас) из KING CRIMSON, —выпустит новую работу весной следующего года. Трейлер доступен ниже.



Менеджер лейбла InsideOut Music Thomas Waber: «Что будет, если в одной комнате собрать наиболее талантливых музыкантов на планете? LTE. Мы все очень давно и долго ждали этого альбома, и очень рады, что будем заниматься его выпуском. Это для фанатов!»



Petrucci: «Мы давно знакомы с Thomas'ом, плюс ко всему мы с Jordan'ом открыли, насколько классно работать с InsideOut. Определённо для LTE нет варианта лучше, и мы с оптимизмом воспринимаем будущее сотрудничество!»



Portnoy: «Мы с John'ом знакомы с Thomas'ом с первого европейского тура DREAM THEATER в 1993 году... С того момента я работал с ним вот уже больше двадцати лет с TRANSATLANTIC, THE NEAL MORSE BAND и SONS OF APOLLO. И когда LTE решили собраться этим летом, мы все понимали, что лучше, чем это место, которое мы называем домом, нам не найти!»













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