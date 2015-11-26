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Liquid Tension Experiment

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Новый альбом LIQUID TENSION EXPERIMENT выйдет весной



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LIQUID TENSION EXPERIMENT — инструментальный прогрессивный рок/металл-проект, в состав которого входят участники DREAM THEATER John Petrucci (гитара) и Jordan Rudess (клавиши), бывший музыкант DREAM THEATER Mike Portnoy (ударные), а также легендарный Tony Levin (бас) из KING CRIMSON, —выпустит новую работу весной следующего года. Трейлер доступен ниже.

Менеджер лейбла InsideOut Music Thomas Waber: «Что будет, если в одной комнате собрать наиболее талантливых музыкантов на планете? LTE. Мы все очень давно и долго ждали этого альбома, и очень рады, что будем заниматься его выпуском. Это для фанатов!»

Petrucci: «Мы давно знакомы с Thomas'ом, плюс ко всему мы с Jordan'ом открыли, насколько классно работать с InsideOut. Определённо для LTE нет варианта лучше, и мы с оптимизмом воспринимаем будущее сотрудничество!»

Portnoy: «Мы с John'ом знакомы с Thomas'ом с первого европейского тура DREAM THEATER в 1993 году... С того момента я работал с ним вот уже больше двадцати лет с TRANSATLANTIC, THE NEAL MORSE BAND и SONS OF APOLLO. И когда LTE решили собраться этим летом, мы все понимали, что лучше, чем это место, которое мы называем домом, нам не найти!»

LIQUID TENSION EXPERIMENT Feat. Current And Former DREAM THEATER Members: Third Album Due In Spring 2021





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