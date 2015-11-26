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MIKE PORTNOY — о возвращении LIQUID TENSION EXPERIMENT



LIQUID TENSION EXPERIMENT — инструментальный прогрессивный рок/металл-проект, в состав которого входят участники DREAM THEATER John Petrucci (гитара) и Jordan Rudess (клавиши), бывший музыкант DREAM THEATER Mike Portnoy (ударные), а также легендарный Tony Levin (бас) из KING CRIMSON. Коллектив представил обложку и трек-лист нового альбома "LTE3", выход которого намечен на 26 марта на InsideOutMusic в следующих вариантах:



• Limited deluxe hot pink 3LP+2CD+Blu-ray Box Set (incl. a poster and 4 artcards, Blu-ray includes a 5.1 surround mix with visuals, and full band interview from the studio)

• Limited 2CD+Blu-ray Artbook

• Limited 2CD Digipak

• Gatefold black 2LP+CD

• Digital album (2CD)



Трек-лист:



01. Hypersonic (8:22)



02. Beating The Odds (6:09)



03. Liquid Evolution (3:23)



04. The Passage Of Time (7:32)



05. Chris & Kevin's Amazing Odyssey (5:04)



06. Rhapsody In Blue (13:16)



07. Shades Of Hope (4:42)



08. Key To The Imagination (13:14)



В рамках одного из интервью у Mike'a Portnoy спросили, почему сейчас:



«Главная причина — безумие 2020 года. Пандемия и локдаун — вот что позволило сделать этот альбом, хотя мы давно говорили и обсуждали варианты записи. Прошло 10 лет с тех пор, как я ушёл из DREAM THEATER, а смысла делать LTE, пока я ещё был в DREAM THEATER, не было никакого, потому что трое участников одной группы были в LTE. После того как я ушёл, потребовалось много лет исцеления, но вся драма прошла, пыль улеглась, и отношения с John'ом и Jordan'ом заметно потеплели и снова стали по-настоящему хорошими. Я с Jordan'ом играл вместе на "Cruise To The Edge" несколько лет назад, потом уже с John'ом Petrucci на его сольнике, и... Момент настал. И пандемия, к лучшему или худшему, дала нам такую возможность — ведь никто из нас не был на гастролях — скорректировать графики и записать пластинку».

























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