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Liquid Tension Experiment

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10 фев 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о возвращении LIQUID TENSION EXPERIMENT

22 янв 2021 : 		 Новое видео LIQUID TENSION EXPERIMENT

12 янв 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIQUID TENSION EXPERIMENT

18 дек 2020 : 		 Новый альбом LIQUID TENSION EXPERIMENT выйдет весной

17 дек 2020 : 		 LIQUID TENSION EXPERIMENT приступили к работе над новым альбомом

17 июн 2020 : 		 JORDAN RUDESS о воссоединении LIQUID TENSION EXPERIMENT

12 ноя 2019 : 		 MIKE PORTNOY о LIQUID TENSION EXPERIMENT: «Это как DREAM THEATER, но без раздражающего вокала»

15 апр 2009 : 		 Детали бокс-сета LIQUID TENSION EXPERIMENT

6 май 2008 : 		 Дебютный альбом LIQUID TENSION EXPERIMENT выйдет на виниле
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MIKE PORTNOY — о возвращении LIQUID TENSION EXPERIMENT



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LIQUID TENSION EXPERIMENT — инструментальный прогрессивный рок/металл-проект, в состав которого входят участники DREAM THEATER John Petrucci (гитара) и Jordan Rudess (клавиши), бывший музыкант DREAM THEATER Mike Portnoy (ударные), а также легендарный Tony Levin (бас) из KING CRIMSON. Коллектив представил обложку и трек-лист нового альбома "LTE3", выход которого намечен на 26 марта на InsideOutMusic в следующих вариантах:

• Limited deluxe hot pink 3LP+2CD+Blu-ray Box Set (incl. a poster and 4 artcards, Blu-ray includes a 5.1 surround mix with visuals, and full band interview from the studio)
• Limited 2CD+Blu-ray Artbook
• Limited 2CD Digipak
• Gatefold black 2LP+CD
• Digital album (2CD)

Трек-лист:

01. Hypersonic (8:22)

02. Beating The Odds (6:09)

03. Liquid Evolution (3:23)

04. The Passage Of Time (7:32)

05. Chris & Kevin's Amazing Odyssey (5:04)

06. Rhapsody In Blue (13:16)

07. Shades Of Hope (4:42)

08. Key To The Imagination (13:14)

В рамках одного из интервью у Mike'a Portnoy спросили, почему сейчас:

«Главная причина — безумие 2020 года. Пандемия и локдаун — вот что позволило сделать этот альбом, хотя мы давно говорили и обсуждали варианты записи. Прошло 10 лет с тех пор, как я ушёл из DREAM THEATER, а смысла делать LTE, пока я ещё был в DREAM THEATER, не было никакого, потому что трое участников одной группы были в LTE. После того как я ушёл, потребовалось много лет исцеления, но вся драма прошла, пыль улеглась, и отношения с John'ом и Jordan'ом заметно потеплели и снова стали по-настоящему хорошими. Я с Jordan'ом играл вместе на "Cruise To The Edge" несколько лет назад, потом уже с John'ом Petrucci на его сольнике, и... Момент настал. И пандемия, к лучшему или худшему, дала нам такую возможность — ведь никто из нас не был на гастролях — скорректировать графики и записать пластинку».

MIKE PORTNOY: Why Now Was The Right Time To Resurrect LIQUID TENSION EXPERIMENT











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