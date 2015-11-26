сегодня



ICON OF SIN на Frontiers Music Srl



Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с бразильской группой ICON OF SIN, в состав которой входит YouTube-сенсация Raphael Mendes. Еще два бразилца, Sergio Mazul (Semblant) и Marcelo Gelbcke (Landfall), помогут ему с написанием материала.







+0 -0



просмотров: 168

