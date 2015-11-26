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Icon Of Sin

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ICON OF SIN на Frontiers Music Srl



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Frontiers Music Srl объявили о заключении контракта с бразильской группой ICON OF SIN, в состав которой входит YouTube-сенсация Raphael Mendes. Еще два бразилца, Sergio Mazul (Semblant) и Marcelo Gelbcke (Landfall), помогут ему с написанием материала.

ICON OF SIN Signs With Frontiers Music Srl; Debut Album Due This Year



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