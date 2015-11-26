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Icon of Sin

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Страна
RomaniaРумыния
Стиль
-
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Новое видео ICON OF SIN



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"Shadow Dancer", новое видео группы ICON OF SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Icon Of Sin, выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl:

"Icon Of Sin"
"Road Rage"
"Shadow Dancer"
"Unholy Battleground"
"Nightbreed"
"Virtual Empire"
"Pandemic Euphoria"
"Clouds Over Gotham"
"Arcade Generation"
"Hagakure" (Intro)
"The Last Samurai"
"The Howling"
"Survival Instinct"

ICON OF SIN To Release Self-Titled Debut Album In April; "Shadow Dancer" Video Streaming



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