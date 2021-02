сегодня



Новое видео ICON OF SIN



"Shadow Dancer", новое видео группы ICON OF SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Icon Of Sin, выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl:



"Icon Of Sin"

"Road Rage"

"Shadow Dancer"

"Unholy Battleground"

"Nightbreed"

"Virtual Empire"

"Pandemic Euphoria"

"Clouds Over Gotham"

"Arcade Generation"

"Hagakure" (Intro)

"The Last Samurai"

"The Howling"

"Survival Instinct"







