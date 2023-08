сегодня



Новое видео ICON OF SIN



"Wheels Of Vengeance", новое видео группы ICON OF SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Legends, выпущенного четвертого августа:



"Cimmerian"

"Night Force"

"The Scarlet Gospels"

"In The Mouth Of Madness"

"Heart Of The Wolf"

"Bare Knuckle"

"Wheels Of Vengeance"

"Clouds Over Gotham Pt.2 – The Arkham Knight"

"Terror Games"

"Black Sails And Dark Waters"







+0 -0



просмотров: 123