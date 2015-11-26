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Icon of Sin

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Страна
RomaniaРумыния
Стиль
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Видео с текстом от ICON OF SIN



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"Icon Of Sin", новое видео с текстом от группы ICON OF SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Icon Of Sin", выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Icon Of Sin"
"Road Rage"
"Shadow Dancer"
"Unholy Battleground"
"Nightbreed"
"Virtual Empire"
"Pandemic Euphoria"
"Clouds Over Gotham"
"Arcade Generation"
"Hagakure" (Intro)
"The Last Samurai"
"The Howling"
"Survival Instinct"

ICON OF SIN Release



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