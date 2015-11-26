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Видео с текстом от ICON OF SIN
"Icon Of Sin", новое видео с текстом от группы ICON OF SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Icon Of Sin", выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Icon Of Sin"
"Road Rage"
"Shadow Dancer"
"Unholy Battleground"
"Nightbreed"
"Virtual Empire"
"Pandemic Euphoria"
"Clouds Over Gotham"
"Arcade Generation"
"Hagakure" (Intro)
"The Last Samurai"
"The Howling"
"Survival Instinct"
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