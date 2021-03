Видео с текстом от ICON OF SIN

сегодня



"Icon Of Sin", новое видео с текстом от группы ICON OF SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Icon Of Sin", выходящего 16 апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Icon Of Sin"

"Road Rage"

"Shadow Dancer"

"Unholy Battleground"

"Nightbreed"

"Virtual Empire"

"Pandemic Euphoria"

"Clouds Over Gotham"

"Arcade Generation"

"Hagakure" (Intro)

"The Last Samurai"

"The Howling"

"Survival Instinct"







