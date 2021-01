сегодня



Новый альбом THIS ENDING выйдет весной



THIS ENDING выпустят новую работу, получившую название Needles Of Rust, 28 мая этого года. В альбом войдет девять композиций, за сведение и мастеринг которых отвечал в Wing Studios Sverker Widgren. Björn Gooses из Killustrations вновь создал оформление для альбома. Тизер доступен ниже. http://www.thisending.com







