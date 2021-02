23 фев 2021



Видео с текстом от THIS ENDING



THIS ENDING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Annihilate". Этот трек взят из альбома Needles Of Rust, выход которого намечен на 28 мая этого года. В альбом войдет девять композиций, за сведение и мастеринг которых отвечал в Wing Studios Sverker Widgren. Björn Gooses из Killustrations вновь создал оформление для альбома.



Трек-лист:



"My Open Wound"

"Annihilate"

"Embraced By The Night"

"Eclipse Of The Dead"

"A New Plight"

"Needles Of Rust"

"Devastate"

"Hell To Hell"

"The Hunted"







