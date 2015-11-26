Видео с текстом от THIS ENDING

THIS ENDING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Annihilate". Этот трек взят из альбома Needles Of Rust, выход которого намечен на 28 мая этого года. В альбом войдет девять композиций, за сведение и мастеринг которых отвечал в Wing Studios Sverker Widgren. Björn Gooses из Killustrations вновь создал оформление для альбома.
Трек-лист:
"My Open Wound"
"Annihilate"
"Embraced By The Night"
"Eclipse Of The Dead"
"A New Plight"
"Needles Of Rust"
"Devastate"
"Hell To Hell"
"The Hunted"
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