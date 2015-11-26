Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 479
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 98
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 68
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
[= ||| все новости группы



*

This Ending

*



23 фев 2021 : 		 Видео с текстом от THIS ENDING

7 янв 2021 : 		 Новый альбом THIS ENDING выйдет весной

11 дек 2016 : 		 Видео с текстом от THIS ENDING

22 июл 2016 : 		 Новое видео THIS ENDING

4 май 2016 : 		 THIS ENDING нашли гитариста

7 мар 2016 : 		 Новая песня THIS ENDING

19 фев 2016 : 		 Новый альбом THIS ENDING выйдет в апреле

30 янв 2016 : 		 THIS ENDING на APOSTASY RECORDS

6 фев 2012 : 		 EP THIS ENDING доступен для прослушивания

19 янв 2012 : 		 Новая песня THIS ENDING

14 янв 2012 : 		 Новая песня THIS ENDING

10 янв 2012 : 		 THIS ENDING завершили запись ЕР

15 май 2009 : 		 THIS ENDING: видео "Dead Harvest" в сети
| - |

|||| 23 фев 2021

Видео с текстом от THIS ENDING



*
zoom
*
* *
THIS ENDING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Annihilate". Этот трек взят из альбома Needles Of Rust, выход которого намечен на 28 мая этого года. В альбом войдет девять композиций, за сведение и мастеринг которых отвечал в Wing Studios Sverker Widgren. Björn Gooses из Killustrations вновь создал оформление для альбома.

Трек-лист:

"My Open Wound"         
"Annihilate"         
"Embraced By The Night"         
"Eclipse Of The Dead"         
"A New Plight"         
"Needles Of Rust"         
"Devastate"         
"Hell To Hell"         
"The Hunted" 

Sweden's THIS ENDING Launches Lyric Video For "Annihilate"



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 107

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом