сегодня



Видео с текстом от THIS ENDING



"Hell To Hell", официальное видео с текстом от группы THIS ENDING, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Needles Of Rust", выход которого состоялся 11 июня на Black Lion Records.



Трек-лист:



"My Open Wound"

"Annihilate"

"Embraced By The Night"

"Eclipse Of The Dead"

"A New Plight"

"Needles Of Rust"

"Devastate"

"Hell To Hell"

"The Hunted"







+0 -0



просмотров: 172