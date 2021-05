30 май 2021



Новая песня THIS ENDING



“Needles Of Rust”, новая песня группы THIS ENDING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Needles Of Rust", выход которого запланирован на 11 июня на Black Lion Records.



Трек-лист:



"My Open Wound"

"Annihilate"

"Embraced By The Night"

"Eclipse Of The Dead"

"A New Plight"

"Needles Of Rust"

"Devastate"

"Hell To Hell"

"The Hunted"







