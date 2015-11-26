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Новое видео MALICE DIVINE



“In Time”, новое видео one-man проекта из Торонто MALICE DIVINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Malice Divine, выходящего 19 февраля 2021 года.



Трек-лист:



01. Somnium Lucidus

02. Quantum Manifestation

03. Malicious Divinity

04. Triumphant Return

05. Into Subconscious Depths

06. Ancient Visions

07. In Time

08. Intuitive Realization

09. The Transcendence Of Isolation https://malicedivine.bandcamp.com/releases







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