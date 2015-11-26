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Malice Divine

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Новая песня MALICE DIVINE



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“Malicious Divinity”, новая песня MALICE DIVINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Malice Divine", выходящего 19 февраля 2021 года.

Трек-лист:

01. Somnium Lucidus
02. Quantum Manifestation
03. Malicious Divinity
04. Triumphant Return
05. Into Subconscious Depths
06. Ancient Visions
07. In Time
08. Intuitive Realization
09. The Transcendence Of Isolation




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