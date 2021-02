сегодня



Новая песня MALICE DIVINE



“Triumphant Return”, новая песня MALICE DIVINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Malice Divine", выходящего 19 февраля 2021 года.



Трек-лист:



01. Somnium Lucidus

02. Quantum Manifestation

03. Malicious Divinity

04. Triumphant Return

05. Into Subconscious Depths

06. Ancient Visions

07. In Time

08. Intuitive Realization

09. The Transcendence Of Isolation







+0 -0



просмотров: 103