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Malice Divine

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Новая песня MALICE DIVINE



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“Triumphant Return”, новая песня MALICE DIVINE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Malice Divine", выходящего 19 февраля 2021 года.

Трек-лист:

01. Somnium Lucidus
02. Quantum Manifestation
03. Malicious Divinity
04. Triumphant Return
05. Into Subconscious Depths
06. Ancient Visions
07. In Time
08. Intuitive Realization
09. The Transcendence Of Isolation

MALICE DIVINE Releases New Single вЂњTriumphant ReturnвЂќ



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