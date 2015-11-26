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Malice Divine

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Видео с текстом от MALICE DIVINE



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MALICE DIVINE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Quantum Manifestation". Этот трек взят из дебютного альбома "Malice Divine", выпущенного 19 февраля 2021 года.

Трек-лист:

01. Somnium Lucidus
02. Quantum Manifestation
03. Malicious Divinity
04. Triumphant Return
05. Into Subconscious Depths
06. Ancient Visions
07. In Time
08. Intuitive Realization
09. The Transcendence Of Isolation

MALICE DIVINE Shares "Quantum Manifestation" Lyric Video



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