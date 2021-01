сегодня



Дата выхода нового альбома EVERDAWN



Группа EVERDAWN подтвердила, что выпустит новую работу, получившую название Cleopatra седьмого февраля на Sensory Records. За сведение материала отвечал Dan Swanö в Unisound (Opeth, Riverside, Katatonia), за оформление Gyula Havancsák из Hjules Illustration and Design. Партии гостевого в окала для "Your Majesty Sadness" записал Thomas Vikström.



Трек-лист:



"Ghost Shadow Requiem"

"Stranded In Bangalore"

"Cleopatra"

"Your Majesty Sadness"

"Infinity Divine"

"Pariah's Revenge"

"Lucid Dream"

"Heart Of A Lion"

"Toledo 712 A.D."

"Rider Of The Storm"

"The Last Eden"







