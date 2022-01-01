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Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае...
51
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20
Хит EVANESCENCE вернулся в чарты
19
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19
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
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MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST
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Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога»
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Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае...
51
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20
Хит EVANESCENCE вернулся в чарты
19
MEGADETH открыли тур
19
Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN
15
все новости группы
Everdawn
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/EverdawnOfficial/
27 авг 2022
:
Видео с текстом от EVERDAWN
9 фев 2021
:
Новый альбом EVERDAWN доступен для прослушивания
31 янв 2021
:
Вокалист THERION в новом видео EVERDAWN
10 янв 2021
:
Дата выхода нового альбома EVERDAWN
14 ноя 2020
:
Новый альбом EVERDAWN выйдет зимой
21 апр 2020
:
Музыканты SYMPHONY X, OPERATIKA в EVERDAWN
сегодня
Видео с текстом от EVERDAWN
EVERDAWN опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Last Eden”.
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Рецензии
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Сообщений нет