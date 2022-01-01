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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*MEGADETH открыли тур 19
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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Everdawn

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|||| сегодня

Видео с текстом от EVERDAWN



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EVERDAWN опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Last Eden”.

EVERDAWN Releases вЂњThe Last EdenвЂќ Lyric Video




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