Видео с текстом от EVERDAWN



EVERDAWN опубликовали официальное видео с текстом на песню “Cassiopeia”, которая взята из нового альбома Venera, релиз которого намечен на восьмое декабря на Frontiers Music Srl:



"Cassiopeia"

"Century Black"

"Silver Lining"

"Karmic Partner"

"Northern Star"

"Justify The Means"

"The Promise"

"Crimson Dusk And Silver Dawn"

"Venera"

"Orion’s Belt"

"Images Everlasting"

"Samsara"

"Truer Words Ever Spoken"

"Beneath The Well"







