Вокалист THERION в новом видео EVERDAWN



EVERDAWN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Your Majesty Sadness," в записи которой также принимал участие вокалист Therion/Candlemass Thomas Vikström. Этот трек взят из альбома "Cleopatra", выход которого намечен на седьмое февраля на Sensory Records.



Трек-лист:



"Ghost Shadow Requiem"

"Stranded In Bangalore"

"Cleopatra"

"Your Majesty Sadness"

"Infinity Divine"

"Pariah's Revenge"

"Lucid Dream"

"Heart Of A Lion"

"Toledo 712 A.D."

"Rider Of The Storm"

"The Last Eden"







