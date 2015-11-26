Вокалист THERION в новом видео EVERDAWN

EVERDAWN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Your Majesty Sadness," в записи которой также принимал участие вокалист Therion/Candlemass Thomas Vikström. Этот трек взят из альбома "Cleopatra", выход которого намечен на седьмое февраля на Sensory Records.
Трек-лист:
"Ghost Shadow Requiem"
"Stranded In Bangalore"
"Cleopatra"
"Your Majesty Sadness"
"Infinity Divine"
"Pariah's Revenge"
"Lucid Dream"
"Heart Of A Lion"
"Toledo 712 A.D."
"Rider Of The Storm"
"The Last Eden"
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