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TEXAS HIPPIE COALITION расстались с ударником



Devon Carothers, присоединившийся к TEXAS HIPPIE COALITION в 2019 году, объявил об уходе из команды:



«Мне нравилось играть с ребятами в последние годы, но пришел момент расстаться. Это решение устроило обе стороны: я беру паузу в игре и уделю внимание личным проблемам, потому как разделять время между ними и группой считаю несправедливо по отношению к участникам и слушателям THC. Я люблю каждого, с кем играл и всех тех, кого встретил за время нахождения в команде. Желаю группе самого наилучшего в будущем и с нетерпением жду, чтобы увидеть, что им приготовило будущее. Спасибо семье THC за то время, что мы провели вместе. Еще раз спасибо за всё!»



После чего добавил: «Спасибо за беспокойство, это решение не из-за проблем со здоровьем, а просто с переменами в жизни».







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