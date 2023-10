сегодня



Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION



"Hard Habit", новое видео группы TEXAS HIPPIE COALITION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Name Lives On, выпущенного 21 апреля на MNRK Heavy:



"Hell Hounds"

"| Come From The Dirt"

"Built For The Road"

"Scream"

"Hard Habit"

"Believe"

"License To Kill"

"Keep My Name Out Of Your Mouth"

"| Teach Angels How To Fly"

"The Name Lives On"







