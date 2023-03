сегодня



Новая песня TEXAS HIPPIE COALITION



"Hell Hounds", новая песня группы TEXAS HIPPIE COALITION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Name Lives On, выход которого запланирован на 21 апреля на MNRK Heavy.







