Новое видео TEXAS HIPPIE COALITION



"Bones Jones", новое видео группы TEXAS HIPPIE COALITION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Gunsmoke", выпущенного четвертого октября на MNRK:



"Deadman"

"Baptized In The Mud"

"Bones Jones"

"She's Like A Song"

"Droppin Bombs"

"Gunsmoke"

"Eat Crow"

"Million Man Army"

"Test Positive"

"I'm Gettin High"







