Новое видео MARIANAS REST



"Glow From The Edge", новое видео группы MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fata Morgana", выходящего 12 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2LP Gatefold Marbled Black/White (Napalm Mailorder Only)

- 2LP Gatefold Black

- CD Digipack

- Digital Album



Трек-лист:



"Sacrificial"

"Glow From The Edge"

"Pointless Tale

"The Weight"

"Horrokseen"

"Fata Morgana"

"Advent Of Nihilism"

"South Of Vostok"







