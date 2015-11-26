Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 88
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 86
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 62
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 56
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 55
[= ||| все новости группы



*

Marianas Rest

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео MARIANAS REST



*
zoom
*
* *
"Glow From The Edge", новое видео группы MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fata Morgana", выходящего 12 марта на Napalm Records в следующих вариантах:

- 2LP Gatefold Marbled Black/White (Napalm Mailorder Only)
- 2LP Gatefold Black
- CD Digipack
- Digital Album

Трек-лист:

"Sacrificial"
"Glow From The Edge"
"Pointless Tale
"The Weight"
"Horrokseen"
"Fata Morgana"
"Advent Of Nihilism"
"South Of Vostok"

MARIANAS REST To Release Fata Morgana Album In March;



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 170

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом