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Новое видео MARIANAS REST
"Pointless Tale", новое видео группы MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fata Morgana", выходящего 12 марта на Napalm Records в следующих вариантах:
- 2LP Gatefold Marbled Black/White (Napalm Mailorder Only)
- 2LP Gatefold Black
- CD Digipack
- Digital Album
Трек-лист:
"Sacrificial"
"Glow From The Edge"
"Pointless Tale
"The Weight"
"Horrokseen"
"Fata Morgana"
"Advent Of Nihilism"
"South Of Vostok"
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