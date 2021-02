сегодня



Обучающее видео от MARIANAS REST



MARIANAS REST опубликовали обучающее видео на "Glow From The Edge". Эта песня взята из альбома "Fata Morgana", выходящего 12 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2LP Gatefold Marbled Black/White (Napalm Mailorder Only)

- 2LP Gatefold Black

- CD Digipack

- Digital Album



Трек-лист:



"Sacrificial"

"Glow From The Edge"

"Pointless Tale

"The Weight"

"Horrokseen"

"Fata Morgana"

"Advent Of Nihilism"

"South Of Vostok"







