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Marianas Rest

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Новое видео MARIANAS REST



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“South Of Vostok”, новое видео группы MARIANAS REST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fata Morgana", выходящего 12 марта на Napalm Records в следующих вариантах:

- 2LP Gatefold Marbled Black/White (Napalm Mailorder Only)
- 2LP Gatefold Black
- CD Digipack
- Digital Album

Трек-лист:

"Sacrificial"
"Glow From The Edge"
"Pointless Tale
"The Weight"
"Horrokseen"
"Fata Morgana"
"Advent Of Nihilism"
"South Of Vostok"

MARIANAS REST Release вЂњSouth Of VostokвЂќ Single And Video



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