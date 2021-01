17 янв 2021



Новое видео SANGUISUGABOGG



"Menstrual Envy", новое видео группы SANGUISUGABOGG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tortured Whole, выходящего 26 марта на Century Media Records.



Трек-лист:



"Menstrual Envy"

"Gored In The Chest"

"Dragged By A Truck"

"Pornographic"

"Dead As Shit"

"Tortured Whole"

"Interlube"

"Dick Filet"

"Urinary Ichor"

"Posthumous Compersion"

"Felching Filth"







+0 -2



просмотров: 318