19 мар 2021



Новое видео SANGUISUGABOGG



"Gored In The Chest", новое видео группы SANGUISUGABOGG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tortured Whole, выходящего 26 марта на Century Media Records.



Трек-лист:



"Menstrual Envy"

"Gored In The Chest"

"Dragged By A Truck"

"Pornographic"

"Dead As Shit"

"Tortured Whole"

"Interlube"

"Dick Filet"

"Urinary Ichor"

"Posthumous Compersion"

"Felching Filth"







