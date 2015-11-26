Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 86
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 52
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 23
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 21
[= ||| все новости группы



*

Sanguisugabogg

*
| - |

|||| 19 мар 2021

Новое видео SANGUISUGABOGG



*
zoom
*
* *
"Gored In The Chest", новое видео группы SANGUISUGABOGG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tortured Whole, выходящего 26 марта на Century Media Records.

Трек-лист:

"Menstrual Envy"
"Gored In The Chest"
"Dragged By A Truck"
"Pornographic"
"Dead As Shit"
"Tortured Whole"
"Interlube"
"Dick Filet"
"Urinary Ichor"
"Posthumous Compersion"
"Felching Filth"




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 117

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом