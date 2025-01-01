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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 141
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
*DAVE LOMBARDO о разочаровании во время работы в SLAYER 20
*Лидер EXODUS о смене вокалиста 19
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Sanguisugabogg

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|||| сегодня

SANGUISUGABOGG завершили работу над альбомом



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SANGUISUGABOGG опубликовали следующее сообщение:

«Вот и все! Наш третий полноформатник получил финальный микс, и он звучит даже лучше, чем кто-либо из нас мог себе представить!

Мы очень рады тому, что мы готовили во время записи с тех пор, как приехали из тура в ноябре прошлого года!

Это также наш первый релиз, над которым мы работали с одним из наших любимых звукорежиссеров в этом бизнесе, а именно Kurt'ом Ballou из God City Studios, Salem, MA. Это, безусловно, огромный шаг вперед для нас, при этом мы сохранили то, чем мы всегда были известны, с множеством потрясающих тузов в рукаве и новостями о возможностях, а также крутых обновлений. Не пропустите от нас эти захватывающие новости!

Полноформатник Sanguisugabogg # 3 выходит в этом году на Century Media Records!»



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