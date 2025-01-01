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SANGUISUGABOGG завершили работу над альбомом



SANGUISUGABOGG опубликовали следующее сообщение:



«Вот и все! Наш третий полноформатник получил финальный микс, и он звучит даже лучше, чем кто-либо из нас мог себе представить!



Мы очень рады тому, что мы готовили во время записи с тех пор, как приехали из тура в ноябре прошлого года!



Это также наш первый релиз, над которым мы работали с одним из наших любимых звукорежиссеров в этом бизнесе, а именно Kurt'ом Ballou из God City Studios, Salem, MA. Это, безусловно, огромный шаг вперед для нас, при этом мы сохранили то, чем мы всегда были известны, с множеством потрясающих тузов в рукаве и новостями о возможностях, а также крутых обновлений. Не пропустите от нас эти захватывающие новости!



Полноформатник Sanguisugabogg # 3 выходит в этом году на Century Media Records!»





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