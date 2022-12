сегодня



Новое видео SANGUISUGABOGG



"Necrosexual Deviant", новое видео группы SANGUISUGABOGG, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Homicidal Ecstasy", выходящего третьего февраля на Century Media.



Трек-лист:



"Black Market Vasectomy"

"Face Ripped Off"

"Pissed"

"Testicular Rot"

"Hungry For Your Insides"

"Skin Cushion"

"A Lesson In Savagery"

"Narcissistic Incisions"

"Mortal Admonishment"

"Proclamation Of The Frail"

"Necrosexual Deviant"

"Feening For Bloodshed"







