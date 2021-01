26 янв 2021



Видео с текстом от WARBRINGER



Power Unsurpassed, официальное видео с текстом от группы WARBRINGER, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Weapons Of Tomorrow", выходящего 24 апреля на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Firepower Kills



02. The Black Hand Reaches Out



03. Crushed Beneath The Tracks



04. Defiance Of Fate



05. Unraveling



06. Heart Of Darkness



07. Power Unsurpassed



08. Outer Reaches



09. Notre Dame (King Of Fools)



10. Glorious End http://www.warbringermusic.com/







